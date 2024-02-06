實名登記未合規　電訊商取消116萬電話卡

通訊辦表示，截至去年12月底，電訊商已按法例及指引，拒絕約102萬張電話儲值卡因客戶未能提供合乎登記要求的資料的登記，亦取消了約116萬張未合規的電話儲值卡的登記。電訊商會不時進行抽樣檢查，被抽查用戶須按相關短訊內指示盡快再次提供其身份證明文件核實，若未能於限期內完成，將被取消登記，不能繼續使用該電話卡。

通訊辦今日(6日)在深水埗鴨寮街一帶進行巡查及宣傳教育活動，向公眾和商戶派發傳單，提醒市民及旅客購買電話儲值卡時，必須使用自己的身份證明文件正本進行實名登記，切勿售賣、購買、使用來歷不明或聲稱已完成實名登記的電話卡，以免蒙受損失及負上刑責。

通訊辦強調，在實名登記制下提供虛假資料或文件，或會構成刑事罪行，適用罪行包括《盜竊罪條例》（第210章）第18A條有關以欺騙手段取得服務、《刑事罪行條例》（第200章）第73條有關使用虛假文書等罪行。此外，任何人明知而轉讓電話儲值卡作非法用途，有機會干犯《刑事訴訟程序條例》（第221章）第89條協助、教唆及從犯罪。