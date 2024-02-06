大埔林村首辦許願夜市　設特別交通安排

大埔林村許願廣場將於明天(7日)至年初四(13日)晚上舉辦「林村許願夜市」，除大埔首創的夜光許願樹讓市民以發光寶牒祈福外，場內更設有多個發光燈牌同造景裝置讓打卡。今次夜市亦設有嘉年華遊戲攤位，並有傳統及街頭風味美食及漁農業產品等，市民可乘搭免費穿梭巴士前往會場。

香港許願節2024許願夜市的交通安排包括：九巴特別路線63R，由2月10日至24日上午8時至晚上7時往返大埔墟站巴士總站至林村許願廣場(途經大埔超級城及太和廣場)。免費穿梭巴士，由2月7日至13日下午5時15分至晚上8時45分，約10分鐘一班(由太和開出)；晚上7時30分至晚上9時45分，約10分鐘一班(由林村開出)往返太和邨(廣福道近新和樓)至林村許願廣場。

至於香園圍穿梭巴士由2月10日至13日晚上6時及7時30分(由香園圍邊境管制站公共運輸交匯處開出)；晚上6時45分及8時30分(由林村開出)，往返香園圍邊境管制站公共運輸交匯處(非專營巴士上客區)至林村許願廣場。此外，專線小巴25K、九巴64K及64P亦可往返林村許願廣場或林村許願樹。

而駕駛人士可於2月10日至24日早上9時至下午5時30分停泊在社山停車場，但社山停車場車位有限，市民請盡量使用公共交通工具。駕駛人士出行前請留意運輸署最新交通消息。另團體旅遊巴士2月7日至24日可於林村許願廣場車輛臨時停留區上落客，但不可停留等候。