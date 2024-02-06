消委會去年接逾3.4萬宗投訴　按年增11%　連續第2年上升

消費者委員會去年接獲34,155宗投訴，較2022年增加11%，亦是連續第二年上升。撇除內地網購平台的投訴仍有3.1萬宗，不過，受影響金額則較往年下跌25%，僅約8億元。當中網購相關投訴佔37%，達12,696宗，按年增加近20%，金額超過4,300萬港元。

消委會今日(6日)公布的數字顯示，去年食肆及娛樂類投訴達到3,913宗，較前年的3,127宗上升25%，連續兩年成為投訴榜首位。投訴原因以活動延期最多，共701宗，其次為收費爭議，以及服務質素投訴。該會指出，沉寂數年的演唱會及其他娛樂表演節目在復常後恢復舉行，惟部分安排欠妥善或遇上惡劣天氣要取消，令相關投訴維持高位。

電訊服務投訴則由前年第4位跳升至去年的第2位，共有3,162宗，按年增48%，當中涉及流動電話服務的投訴最多，有約1,200宗，較多與價格爭議有關。旅遊業相關投訴則按年升23%，排第3位，3,160宗共涉及超過2000萬港元，當中以巴士/旅遊巴票務投訴升幅最多，大幅攀升接近7倍。消委會指，本港全面復常後，消費者外遊踴躍，令涉機票服務及航空公司服務的投訴大增外，電訊服務投訴亦相偕飆升。

此外，在12,696宗網購投訴個案中，旅遊事務投訴佔最多，達2,370宗，其次是食肆及娛樂，亦有2,200多宗。投訴性質方面，延期/沒有送貨/遺失微跌至3,762宗；涉及更改/終止合約的投訴則倍增至2,866宗。

消委會又提到醫療服務投訴較前增加20%，涉及包括中醫或西醫，呼籲業界更關注操守問題；另指隨着出入境旅遊全面復蘇，「斤變両」和「磨粉」等不良營商手法亦重現，提醒消費者要小心。