當局抽查一款印尼辣椒粉　驗出致癌物「環氧乙烷」

食環署食物安全中心昨日（6日）公布，一款印尼進口預先包裝辣椒粉的樣本，被檢出含除害劑環氧乙烷，已指令商戶停售及下架，呼籲市民停止食用受影響批次產品，業界如持有該批次產品，亦應立即停止使用或出售。中心會通知業界，繼續跟進事件和採取適當行動。

根據中心公布，相關產品名稱為「Spicy chili sprinkle」，品牌為「BonChili」，來源地印尼，總經銷商為Chi Shing (Golden Coconut) Trading Co. Ltd.，淨重40克，最佳食用期限為今年3月26日。中心表示，透過恒常食物監測計劃，從一間網上商店抽取上述樣本進行檢測，有關總經銷商已按指示對受影響批次產品進行回收，市民可於辦公時間致電其熱線2607 3856，查詢產品回收事宜。

根據食安中心網頁資料顯示，環氧乙烷是一種人造有機化合物，在常溫常壓下為無色、帶有甜味的易燃氣體，除用於生產聚酯聚合物以作為冷卻劑及防凍劑外，亦可作為醫療設備的熏蒸消毒劑，在食品方面則主要用於農產品和乾燥食品，可控制蟲害和滅菌，預防由沙門氏菌、大腸桿菌等導致的嚴重食源性疾病。中心指，國際癌症研究機構目前將環氧乙烷歸類為第一組致癌物，根據《食物內除害劑殘餘規例》（第132CM章），任何人不得售賣含有危害或損害健康的除害劑殘餘食物供人食用，違者最高可被判罰款5萬元及監禁6個月。