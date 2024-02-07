鼠群湧柳樹街開餐　食環：並非黑點

食物環境衞生署去年消除了70個鼠患黑點，但去年黑點再增加59個。黑點似減反增，與老鼠在社區活躍度有關。有市民近日指出，大角咀柳樹街、大角咀道交界的天橋底花槽鼠患嚴重，本報向食環署查詢，證實上址非鼠患黑點，卻確有老鼠活動迹象，顯示僅靠滅黑點並不可靠。

有居於大角咀的街坊透露，上月路經大角咀柳樹街、大角咀道交界天橋底花槽一帶時，發現鼠患嚴重，看到至少有6隻老鼠出沒於花槽覓食。該街坊表示，該處鼠患情況已在過往一周發現，不過起初僅3至4隻老鼠；他提到花槽附近有茶餐廳，未知是否或受該茶餐廳所棄置的廚餘影響，因而吸引一眾老鼠到來覓食。

食環署回覆本報查詢時證實，經巡查發現該處有老鼠活動迹象，已在上址一帶的公眾地方加放有毒鼠餌，以及繼續加強防控鼠患工作，並同時提醒附近一帶食肆負責人妥善處理垃圾及食物殘渣，並須定期做好防治蟲鼠的工作。

署方續指，根據紀錄，過去一年未有接獲有關上述花槽和附近一帶公眾地方的鼠患和環境衞生問題投訴，今後將會繼續留意上址情況及採取適當行動，以防治鼠患及保持環境衞生。

議員何俊賢早前建議，政府可設立「各界滅鼠行動」專題網頁，公布新增黑點，在網頁加入功能，讓市民可在網上填表直接舉報鼠患出沒地點；當局亦應繼續分析新黑點和舊黑點的關係，了解鼠群有否流竄趨勢，針對性滅鼠，以免新增黑點持續與清除黑點數字相若。