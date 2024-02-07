數碼港與百度及智灣科技簽署合作備忘錄　共同推動人工智能發展

人工智能(AI)的應用愈來愈普及，數碼港與百度國際科技(深圳)有限公司(「百度國際」)及智灣科技有限公司(「智灣科技」)簽署合作備忘錄，合作共同在數碼港籌建人工智能產業賦能中心， 整個項目的投資方預計在三年內投資數億港元，創造過百個人工智能技術相關職位，並培育超過1萬個人工智能開發者，為本港帶來龐大經濟效益。三方將共同推進香港人工智能技術發展和普及，降低人工智能使用門檻，提升本港企業競爭力，亦盼透過智能產業賦能中心，培育香港人工智能人才、推動產業發展及科研創新，打造人工智能技術生態圈。

合作備忘錄在創新科技及工業局局長孫東、創新科技及工業局副局長張曼莉、數碼港主席陳細明、百度副總裁石清華及智灣科技合夥人李建禮一同見證下，由數碼港行政總裁任景信、百度AI技術生態副總經理周奇、智灣科技合夥人李嘉俊簽署。

創新科技及工業局局長孫東指， 百度聯同數碼港企業智灣科技、本港人工智能產業搖籃—數碼港簽署合作備忘錄，籌辦「人工智能產業賦能中心」，以降低本港業界使用人工智能的門檻，推動人工智能在港發展與普及化，共同透過培育本地人工智能專才，為產業賦能和支援科研創新。

數碼港主席陳細明認為，人工智能產業賦能中心將有助各行各業，將人工智能等數字化技術應用到實體場景，協助不同產業透過科技數字化升級，提升生產力及競爭力，促進產數融合，並將為香港發展數字經濟注入新動能，帶動龐大的產業經濟產值。他相信結合三方在人工智能領域的優勢及資源，會大大強化香港的人工智能產業發展，有助香港發展成為國際創新科技中心。

出席活動的百度副總裁石清華就指，百度近10年投入近1500億元人民幣，全棧佈局人工智能芯片、框架、模型和應用，此次三方合作在香港建設人工智能產業賦能中心，將打造涵蓋人才、技術、應用和市場四大要素的人工智能技術生態圈，有效推動人工智能在香港乃至全球的廣泛應用，用科技創新服務社會經濟發展。

談及對今次合作有何期望，數碼港行政總裁任景信指，今次合作對本港就業有很大幫助，期望能培育逾1萬個人工智能人才，尚未計及人工智能衍生出來的經濟利益。數碼港逾2000間創科企業，亦可提升人工智能的應用及為公司增值，而與百度合作也能帶動香港整個人工智能技術 生態圈，令香港向成為國際創科中心的目標再邁進一步。

至於智灣科技合夥人李嘉俊就指，作為香港科創公司，能夠成為百度公司在香港區的夥伴來籌辦人工智能中心，體現了香港作為超級聯繫人的角色。而將百度AI帶來香港時，可以讓我們面對本地以至海外企業，令他們想進入內地市場時有絕對優勢，亦可透過今次合作，將一些優質內地企業帶進本港及海外市場。

通過本次合作，三方將建立戰略合作關係，共同推動香港人工智能發展和普及，降低使用人工智能的門檻。該中心希望通過支持百度利用其人工智能全棧技術、產品解決方案及產業人才培育體系，在香港建設人工智能產業賦能中心，並以此作為平台，共同培養香港人工智能相關人才、產業賦能及科研創新，打造涵蓋人才、技術、應用與市場四大要素的人工智能技術生態圈。

根據合作備忘錄，百度公司將研究配合數碼港在興建人工智能超算中心、建設人工智能生態圈方面，提供相關的產品及技術。數碼港則會與百度公司、智灣科技探討人工智能範疇上的合作，包括提供培訓場地、組織員工參與培訓人工智能相關的活動、以及研究設立人工智能技術與生態展示空間、人工智能開發者互動空間場所。同時，百度公司及智灣科技宣佈加入「數碼港科技網絡」，為數碼港社群企業提供人工智能相關的技術諮詢支持。