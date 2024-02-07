東方再三去信政府部門檢舉YouTube　5段淫片涉裸露性器官

醜聞不斷的 Google 旗下影片分享網站YouTube，傳播的色情影片一直為人詬病，荼毒兒童及青少年不宜，毫無監管。東方傳媒機構(下稱「東方」)再發現5段裸露性器官及大特寫陰道及陰莖的影片，今(7日)致函警務處及電影、報刊及物品管理辦事處作出檢舉及投訴，促嚴肅跟進及正視問題。

第1段影片是拍攝裸體度假村，該處設有裸體海灘、泳池及酒吧，所有住客均赤身露體，大批男女的胸部、陽具一覽無遺，游泳、踩單車、打高球排球、曬太陽、美甲、剪髮均赤條條。第2條影片是陰唇整型術，無格大特寫陰部外，更將血腥、恐怖的手術過程呈現眼前，剪開外陰開口的皺褶皮膚，修剪陰部，片尾更展示陰唇皮，非常駭人。

至於第3條片是裸體短片，一名少女與父母一同看到電視有男女親熱場面，之後獨自回房間後脫去衣服照鏡。另一名少年一邊做功課一邊自瀆，得知母親要外出時索性在房間內脫光衣服。之後，當少男少女共處一室時，兩人同時脫去衣服，玉帛相見，互問感覺如何，直至家人回家才急急穿回衣服。

而第4條片是男性私密處熱蠟除毛示範，過程以近鏡及快鏡播出，起初有紙內褲遮陰莖，後來脫陰莖附近的恥毛時，完全無遮無掩，女技術總監手持陰莖，在旁邊塗上熱蠟後用除毛布拔除恥毛。最後第5條片是短片，當中有兩名女子性交前奏，露胸之餘又露骨，之後多名男女在家舉行參加露體派對，女子被剪開衣服，男男女女赤身露體，用手塗抹顏料在各人身上，意識淫穢。

以上大量包含裸露、色情成分的影片，促有關淫褻物品審裁處評定類別。新領域潛能發展中心註冊教育心理學家彭智華表示，淫審處作為一個公營或者社會公認的標準，需要制定清晰的指引令家長可以信賴，例如有裸露的下體，就是屬於12歲以下兒童不宜。他強調指引愈清晰令家長有最大的保障，小朋友亦避免被不必要的色情網站和資訊荼毒。兒童以致到青少年成長的時候，太多此類(色情)訊息，絕對是對社會、對他們的個人前途都是沒有好處的。

家庭及親子教育工作者司徒漢明就認為，YouTube的分級標準過分寬鬆，因為即使有一個所謂的分級規則，青少年仍然很大機會可以接觸到這些色情資訊或者不良訊息，直接會影響到他的價值觀和價值信念，甚至是影響性觀念，強調有關影響是非常嚴重。他認為，青少年本身就處於衝動的時期，加上對性的好奇心非常強烈，有機會因一時的衝動，做出性犯罪的行為。