荃灣劏房起火60人驚險逃生　居民憶述過程仍感狼狽

荃灣沙咀道325號唐樓今日(7日)凌晨發生火警，起火劏房內一名男子及大廈內另一名女子獲救時昏迷，與大廈另外3名不適居民送院治理，消防員初步認為起火原因有可疑，現將案轉交執法部門跟進。事件中，大廈內約60名居民需疏散，部分人逃生時不敵濃煙，需在寓所內暫避，其後陸續由消防員登樓救出，過程驚險使人猶有餘悸。

起火位置據悉為一間「一劏三」劏房單位，居於起火房間旁邊的女住戶指，起火房間男住客當時返回寓所不久，未幾便察覺有燒焦味及濃煙由其房間傳出，女住戶開門查看後即時報案並更衣疏散，期間又拍門提醒鄰居逃生，惟該名男住戶疑回應指「你唔好阻我啦」，懷疑對方感生活不開心。待消防到場時，女住戶又指引人員前往灌救，惟現時其單位仍未解封，加上大廈目前停電、濃煙味瀰漫，部分位置亦有積水，未知何時始能返回善後，對狀況大感狼狽。

而居於起火樓層另一劏房的俞小姐指，當時自己正下班休息，期間驚聞單位外傳出「乒鈴嘭唥」異響，初時以為有人打交未有理會，及後屋內開始有煙滲入始覺出事，開門查看更被濃煙嗆到，惟有返回屋內廁所，並以毛巾封閉門罅及潑水暫避。俞其後致電附近友人到場了解，始知原來相鄰單位發生大火，友人，幸其後有消防員開門，逐戶協助居民逃生。

此外，居於起火單位樓上的李先生夫婦則指，事發時二人已就寢，突然察覺屋內湧入大量濃煙，於是慌忙逃出單位，逃生期間因走廊內充斥濃煙、漆黑一片難辨方向，一度折返自己單位暫避，惟單位大門意外反鎖，李先生與妻子高呼求救，幸有鄰居聽到其呼救聲，開門將兩人拉入屋內等待救援，最後得以安全逃生。