2019年衝擊立會黎智英指示陳沛敏　透過《蘋果》市民爭取諒解

壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》的案件，今（7日）在西九龍法院（暫代高院）續審。本案認罪被告之一、前蘋果副社長陳沛敏續以從犯證人身份作供。陳指，黎智英覺得2019年7月1日衝擊立法會事件具爭議，擔心會令市民不再支持這場運動，故指示她透過《蘋果日報》報道，爭取市民諒解，令年輕人獲得同情。

控辯雙方開庭後，先處理「逆權」二字該如何翻譯。最終控辯雙方同意選取「Anti-Authoritarianism」（反威權主義)。同時審理泛民初選案的法官李運騰關注，控方有兩年時間準備，應準備好詞彙表，確保翻譯一致，尤其那些或會影響案件的詞彙，這會節省法庭時間。而有別於初選案，本案其一名法官李素蘭不懂讀中文。

陳沛敏之後出庭作供。庭上展示2019年7月1日衝擊立法會事件發生後，黎智英傳給陳的訊息。黎說「年輕人衝立法會事令我心情沉重，你們認為泛民善後有什麼該做令運動可持續？好彩市民對年輕人闖入立法院多少有些體諒，損害可能不太大」、「明天是否集中做年輕人的心聲，盡量為他們在這件事上爭取市民諒解和支持，得以平反？」、「我們以後的工作是把這些sentiment（情緒）擴大擴散」。陳說，黎智英指，立法會衝擊事件有爭議，黎擔心會令市民不再支持這場運動，黎希望透過《蘋果》的報道，爭取市民諒解和支持。陳稱，以她理解，這屬於黎的指示，謂因應黎的說話，記者之後都好像帶着動機去採訪。

涉案4名被告包括黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。

案件編號：HCCC 51/2022