申2首長級編外位處理簡屋　議員質疑不內部調配　促設KPI

立法會人事編制小組委員今日（7日）通過在房屋局開設2個編外職位，有關開支為每年約500萬港元。有議員指現時政府就簡約公屋開設職位人數較過渡性房屋多，質疑簡約公屋工作較簡單，為何需要更多人手，又不明白為何不能從現有人手中調配。另有議員關注新設職位會否設績效指標(KPI)。

政府指出，由於當局需要專職的首長級人員，領導「簡約公屋」專責小組運作，就「簡約公屋」項目推展、興建、營運、編配等政策工作，提供政策督導，因此建議開設2個編外職位，分別為房屋局首席助理秘書長連同薪金和員工附帶福利每年開支為320.5萬港元，以及項目總監，連同薪金和員工附帶福利每年開支為258.1萬港元。

議員江玉歡表明對開設編外職位審慎，因為截至2023年5月2日首長級公務員編外職位，已佔首長級公務員5%，關注過渡性房屋目前開設26個人，簡約公屋目前則有35個職位，認為相對而言簡約公屋的工作因為一式一樣，較過渡性房屋簡單，質疑點解需要用更多人。她又指目前房屋署有14個助理署長，質疑為何不能在當中另外調配職位。

房屋局常任秘書長羅淑珮回應指，過渡性房屋和簡約公屋工作為平衡進行需要有人在短時間進行工作，以及營運方法為新的方法，所以需要額外的人手，又解釋指房屋署有14個助理署，但每人都已負擔不少項目，由於過渡性房屋和簡約公屋為新的項目，所以需要有新的資源。

另一議員陳仲尼關注當局會否就助理秘書長設KPI，要求提升入住率，減少房屋空置率。議員陳永光則指不反對當局開設相開職位，但關注當局在文件列明首席助理秘書長的職責為就簡約公屋措施持續檢討，但當局申請職位開設2年，擔心年期是否足夠當局職位會否在2年再「開位」。

羅淑佩回應指入住率涉及多方面，助理秘書長會與運輸署溝通改善交通，同時增加區內配套，重申首席助理秘書長是做非常重要的眼前工作，承諾日後不會再申請職位延續。

工程界議員盧偉國則指相比興建公屋，簡約公屋的成本確實較低，但只能住5年，除開計算興建的社會成本相當高，要求當局在開設的新職位的文件同樣列明，需要相關新職位一併負責計劃的3萬個單位如何重用。羅指難以寫進文件，因為當局「位都未開到」，承諾重用非5年後才計劃。