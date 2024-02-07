網上號召闖警總殺處長　53歲保安判監5個月

一名保安員涉嫌於2020年12月初，在社交媒體回應有關壹傳媒黎智英被捕的貼文時發出號召，稱要聚集數十萬人衝入灣仔警察總部，殺死時任警務處處長鄧炳強等。該保安早前於區院否認1項煽惑他人有意圖傷人罪，經審訊後被裁定罪成。法官李慶年今日(7日)判處被告監禁5個月。李官指被告的罪責須判處足夠懲罰及阻嚇性判刑，故須判監。李官又指暴力的鼓吹，一點都不能多，一點都不能讓它蔓延。

53歲被告周健國，被控於或約於2020年12月3日，在港意圖使警務人員身體受嚴重傷害，而非法煽惑他人非法及惡意傷害該等警務人員。辯方求情指沒有案底的被告有輕微適應障礙，其家族亦有精神病史，被告留言只屬異想天開，亦沒有人因此襲擊警察總部。惟法官指被告必然是受到林卓廷貼文影響作出留言，但林的貼文只稱黎智英被捕，但被告的留言是帶有煽動暴力的鼓吹，雖然其煽惑言論較概括。法官最終指，本案與同類案例相比罪責程度屬低，故判監5個月。

控方案情指，2020年12月2日晚，前立法會議員林卓廷Facebook專頁發布了一篇貼文，內容為「今晚又爆大鑊！告黎智英...」翌日上午被告使用其帳戶在該貼文留言稱「如果能集結幾十萬人衝入警總，暫(斬)殺鄧炳強和幾個警察高層，佢哋就不會有咁高氣燄了。唯一方法，以暴易暴。」被告於同日再留言稱「香港人太斯文了，不可能以和平手法對付暴政。」該些留言共獲3,000多個點擊表情符號回應，200多則留言回應及數十次分享。被告於同年12月7日被捕，警誡下稱「只係一時衝動先會post殺警嘅說話上我Facebook」。他解釋因認為控告黎智英屬政治檢控，感憤怒才發布留言。

案件編號：DCCC 452/2022