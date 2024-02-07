憂徵費後回收物摻雜垃圾加劇　當局稱不要求營辦商「埋單」

本港垃圾收費計劃一再延期，最新延至今年8月才推行。適逢今日(7日)正值年廿八，市民農曆新年前「洗邋遢」大掃除，可能產生不少回收物。環保署早前宣佈，所有「綠在區區」回收便利點今日延長服務3小時，開朝9晚10，初二至初四(11至13日)亦會開放6個小時，由早上11時至下午5時，供市民進行自助回收。有營辦商會在初一(10日)休館期間安排人手定時清理門外回收物品，相信不會再發生如去年聖誕節的堆積問題。有「綠在區區」回收便利點的營辦商指，平日收到物品中，有1成至1成半屬於不能回收，會視為一般廢物棄置，擔心日後情況會持續甚至惡化，當局指日後以「污者自付」原則，不會要求由營運商支付棄置費用，亦會豁免清潔沙灘的義工的垃圾收費。

前區議員陳捷貴是「綠在西營盤」和「綠在香港仔」營運商121C回收社主席。他憂慮垃圾收費後，市民會把垃圾摻雜在回收物中，或部份人不清楚如何分類，要有待宣傳教育，變相要營運商處理支付垃圾處理費用。

環境及生態局長謝展寰就指，「綠在區區」接收的物品當中，廢物佔比有限，日後以「污者自付」原則，不會要求由營運商支付棄置費用。非綠在區區營運商製造的垃圾，當局會與營辦商商討如何處理，相信技術上的問題很容易解決。 至於清潔沙灘的義工是否需要自費購買垃圾袋。謝展寰指未來會推出機制，讓義工預先做簡單登記，協助他們在毋需付費下，處理收集得來的垃圾。

另外，「綠在區區」營辦商擔心下游承辦商未必足夠應付增加的回收物，陳捷貴以「綠在西營盤」為例，指回收點目前每日收到至1.5噸物品，另外在區內設約5個流動回收點，並定期到約150幢大廈收回收物，相信隨垃圾收費在8月實施後，回收物會大增，下游承辦商就未必足夠應付，指承辦商車輛和倉庫，以至整體產業鏈運作方面是否足夠，相信都要由政府協助。