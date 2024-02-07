衞署資科辦編外位延長5年　議員斥人手多　政府不斷令架構膨漲

立法會人事編制小組委員今日（7日）討論把原定今年4月到期的有時限的編外職位，即衞生署的衞生資訊與科技辦公室總系統經理延續至2029年，即延長5年，連同薪金和員工附帶福利每年開支為298.6萬港元。有議員指政府「IT化做得唔係咁好」，衞生署負責IT有67個人，編制較財政司司長辦公室「都係幾十人」，在財政赤字下應精簡人手，斥政府把職位延續又延續及開設編外職位，令整個架構膨脹。

政府解釋指當局需要有該職位，已確保可以無間斷推展多項資訊科技工作和提供高層次技術意見，同時監督現有的資訊科技項目。

身兼行政會議成員的議員陳克勤指政府「IT化做得唔係咁好」，衞生署負責IT有67個人，編制較財政司司長辦公室「都係幾十人」，然而衞生署的IT成效一直為人詬病，問到政府能否在財赤的情況下，精簡相關部門人手，直言「延續又延續，或者開一啲編外職位，對於整個政府架構係一個膨脹」。他又質疑政府目前有「HA GO」有「4、5、6個系統都係講醫療」質疑是否有此必要。

醫務衞生局副秘書長許澤森認為目前編制恰當，資科技辦公室當中有不少醫護人員，因為需要有了解流程的醫護人員協助發展資訊科技，日後可以再考慮是否需要有如此大量的資訊科技人員。

另一議員李鎮強則指市民期望總系統經理可以製造系統，讓市民「知得到，用得到」，然而總括而言市民「用得到係難嘅」，促當局善用科技，倒如處理牙科診症訂位問題。許澤森強調，當局未來要整合資源，未來會收集市民的資料數據，做到「數據跟人走」。

本職中醫師的議員陳永光指總系統經理為衞生署唯一一個首長級的資訊科技人員，關注在資訊科技年代下為何只保留5年，政府計劃在5年後如何處理有關職位，會否轉為常額職位。許澤森回覆指該職位現時主要處理創新和研發工作，對衞生署而言必需要有人負責資訊科技工作，因此資訊與科技辦公室會長期設置，但有關職位是在5年後再決定是否需要作出資源整合。