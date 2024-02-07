「興」獲選為年度漢字　意指同心合力振興經濟

香港疫後復常，亦已與內地通關1年，但經濟仍未復甦。有政黨今日(7日)公布年度漢字，「興」字以壓倒性的票數獲選，較第2位的「治」字票數高近2倍。該黨解構「興」字義，指港人必須同心合力才能振興經濟。

去年約有3,000名市民投票，選出「通」為年度漢字。有政黨今年提出10個候選漢字，讓市民選擇，結果第3位是「復」，有539票；第2位是553票的「治」，首位則是「興」，取得1,604票。

該黨解釋，「復」的字義有恢復及返回的意思，相信與復常有關；「治」則是管理及治理的意思，與近年政府與香港的情況非常脗合，而票數高出近2倍的「興」，同時反映由治及興的願望。

「興」的字義最常用是興旺、興盛、興起及振興，均有向上升的意思，中間有同心合力的「同」字，拿起「同」字，即現出「臼」字，臼是比較重的石製器具，而下方是篆書，形同兩隻手，即是有抬起或抬走的意思。

整體的解釋是要同心合力抬起經濟，故該黨認為要令社會由治及興，不可以靠少數人，而是要大家同心合力，把整個經濟及環境向上推，才有興旺、興盛、興起及振興的效果。