首設兩文憑試內地考場　上月進行預演過程順利

香港中學文憑試(DSE)將會在今年首次在內地2間與考學校設立試場。考評局秘書長魏向東今日（7日）表示，上月已進行一次預演，過程順利，在安全保密方面達標，兩地教育部門最終認為可先行先試，批准在內地就文憑試設立考場。

魏向東表示，兩年前通過修訂考評條例後，一直為內地設立考場一事做準備，希望成事並做到萬無一失，期間亦有和不同部門溝通預演。而今次先行先試亦獲得兩地教育部門支持協調，例如在運送試卷過程中，可以做到「點對點」無縫運送，又用GPS追蹤，兩地容許運送試卷人員在車上辦理過關手續，送卷人員不用離開試卷。

此外，相關學校亦會配合「保密室」的存放試卷安排，會由考評局派專人跟隨運送試卷，確保其他人不能接觸保密箱，而保密室也要改裝成不能對外有窗。他又稱兩個試場也屬新學校，硬件好，有相關後備設備。

魏向東表示，設立內地考場能有助考評局走出香港，對香港教育國際化、擴大影響力和配合大灣區發展等都十分重要。對於日後會否擴大內地考場的規模，他則稱要考慮考試安全和公平性不受影響，也要考慮到考評局有否足夠人手。