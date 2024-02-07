揚言火燒白田邨後縱火　釀1死11傷慘劇　無業漢罪成押2.26判刑

39歲無業男子於2021年在白田邨與女友爭執，在喝下數罐啤酒後揚言「要燒哂成條白田邨」，並於單位內縱火燒衣服。他及後與女友離開單位，濃煙卻一直蔓延，最終需消防員到場滅火。其中一名同層男住客為逃避濃煙爬出窗外，最終失足墮樓身亡，另有11名街坊須送院治理。該無業漢今日(7日)於高院承認誤殺及有意圖而縱火罪，法官聽取求情後把被告還押至2月26日判刑。

被告陳光耀(39歲)，報稱無業，他過往有多項刑事損壞等案底。控罪指被告於2021年9月10日，在九龍深水埗白田邨13座誤殺男子李光(譯音)，及於同日在13座一單位，無合法辯解摧毀或損壞屬於香港房屋委員會之財產，或罔顧任何財產是否會被摧毀或損壞，或罔顧他人生命是否會因而受到危害。辯方求情指，被告明白案情有加刑因素，他亦是愚蠢地犯案且深感後悔，事件亦令他畢生留下烙印。辯方又解釋被告受酒精影響犯案，但法官表明不接納被告稱因酗酒而不自覺犯案，並將以被告知悉其行為作判刑基礎。

案情指，被告與其鄭姓女友居於白田邨13座12樓一單位，34歲死者與父母及胞弟居於同一樓層。當日約凌晨1時許，死者大叫「火燭，起身呀」，其母及後關上木門等，全家以濕毛巾掩口鼻並到露台暫避。期間死者曾把半個身軀攀出廚房窗外呼吸，但踢到身後的母親及胞弟，最終墮樓。消防員於凌晨3時許撲滅火種，發現死者並證實死亡。

事件中有11名居民須送院，當中包括死者家人。有被救出的鄰居指，當晚曾聽到單有男聲曾稱「燒哂成條白田邨」。大廈保安亦於凌晨2時許，曾看見被告及女友，2人通知保安稱單位有煙後便離去。被告於同日早上在石硤尾邨另一住所被捕。警誡下他稱事發當晚曾與女友爭執，並喝下3至4罐啤酒，且曾於單位內用火機點燃衣服。被告亦承認當日曾說過「你會唔會信我真係會燒咗成個白田邨」。房屋署最終需以逾20.1萬港元維修大廈設施。

案件編號：HCCC 260/2023