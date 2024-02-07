私煙猖獗報販生意挫5成　業界反對加煙稅　促打擊私煙

政府去年2月宣布加3成煙草稅後，進一步擴大與本港完稅香煙(約78港元)及鄰近地區香煙價格，全港報販大聯盟及報販協會指令非法煙市場變本加厲，每包僅售30至40港元的「老鼠煙」充斥市面。兩個團體反對政府再加煙草稅，並加強打擊非法私煙，又指去年加煙後報販生意急挫一半，若再加煙稅會出現報販「摺檔潮」。

香港報販協會近三個月收到涉及非法「老鼠煙」的舉報數字較去年上半年升逾4成，指增加煙稅不會令市民減低對煙草產品的需求，只會讓從事非法貿易的不法之徒有機可乘。自從去年增加煙草稅後，合法小商販生意因此受到嚴重打擊，報檔整體生意大跌至少5成，現時生計也成問題。

政府數據顯示，自從去年2月增加31%煙稅之後的10個月，政府在煙草稅的稅收比前年同期下跌逾兩成，「因加得減」，而2023-24財政年度首9個月煙草稅稅收，只有不足42億港元，比財政預算案原先預計本年的94億總煙草稅收入更加不足一半(44.6%)。而報販在前線的觀察，吸煙人數沒有明顯下降，反而更多顧客詢問報檔是否有平價煙供應，證明稅收減少非因煙民戒煙，而是煙民轉買售價30至40港元的非法「老鼠煙」。

報販協會主席林長富指，加稅加劇了原本已非常嚴重的非法私煙問題，本港香煙售價(約78港元)，與內地(約25港元)、澳門(約50港元)及日本(約35港元)等地差距甚遠，不法分子藉此宣傳引誘煙民購買老鼠煙，導致部分煙民轉向非法私煙市場。他質疑當局打擊執法不力，協會向相關部門(包括控煙酒辦)轉交數百宗個案，但鮮見控煙酒辦對有關投訴跟進或進行執法。

全港報販大聯盟召集人李榮栢指，若政府進一步抬高香煙價格，必定令更多煙民轉投非法私煙市場，也進一步扼殺報販生存空間。政府單倚靠加稅去降低吸煙率的話注定失敗，「周街私煙，害死報販，點解又係我哋埋單？」

在旺角經營報紙檔的王美玲指，自年初增加煙草稅後，報檔整體生意大跌5成，現時生計也成問題，苦嘆「忠忠直直終需乞食」，擔心自己「臨老過唔到世」，懇求政府停止再增加煙草稅。