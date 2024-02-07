泰國海運寵物食品藏850萬元大麻花　55歲收貨司機被捕

海關港口及海域科人員透過風險評估及資料分析，早前鎖定一個由泰國來港的海運拼裝貨櫃。該貨櫃載有13批不同種類的貨物，其中一批報稱為寵物食品，根據貨物資料，寄貨人及收貨人的業務性質與貨物性質不相符，再加上該批貨物來自高風險地區，因而引起海關懷疑。上月3日，關員檢查該個貨櫃，並在貨櫃的中間部分尋獲90包寵物食品，由於X光顯示貨物有可疑影像，關員進一步打開包裝查看，揭發內藏經真空包裝的草本植物，經快速毒品測試後，相信為懷疑大麻花。案中檢獲的毒品共重約40公斤，估計市值約850萬港元。

案件交由海關毒品調查科跟進，雖然寄貨資料顯示，該批貨物將被送往屯門一個工廈單位，但經查證後，相信屬於不實地址。海關其後從物流公司員工口中得知，該批貨物會先被運至元朗一個貨櫃場作儲存，於是密切觀察情況發展，直至同月22日，一名報稱司機的55歲男子現身取貨，關員立刻上前拘捕他。調查期間，該名男子報稱準備將該批貨物轉運到元朗另一貨櫃場暫存，他目前已獲准保釋候查。

調查人員表示，毒販將大麻花混入寵物食品，然後重新封裝，企圖掩蓋大麻花濃烈的氣味。與此同時，毒販亦會利用不同物流公司及從業員，甚至利用多重物流儲存倉作掩飾，從而增加海關偵查難度。

另外，海關毒品調查科人員昨日(2月6日)於荃灣寶豐路一帶進行緝毒行動，當晚在附近截查一名28歲女子，並在她手持的紙袋內搜出約50克懷疑霹靂可卡因，於是當場將她拘捕。關員其後押解該名女子到附近一村屋單位搜屋，再起出約3公斤懷疑可卡因、約150克懷疑霹靂可卡因、約200克懷疑氯胺酮(俗稱K仔)及一批懷疑毒品包裝工具，同時拘捕單位內一名懷疑涉案的31歲男子。

被捕人士自稱是兄妹關係，同屬無業人士，相信他們是利用單位作毒品儲存、包裝及分銷中心。涉案毒品總值約340萬港元，估計是供應新界區。2人已被控以一項「販運危險藥物」罪，其中28歲女子被加控一項「販運危險藥物」罪，案件將會在明日(2月8日)於西九龍法院提堂。海關留意到，不法分子刻意利用偏遠村屋進行販毒活動，並且用玩具盒等尋常物件放置毒品，企圖掩人耳目。海關會繼續留意販毒趨勢，繼續有效打擊販毒活動。