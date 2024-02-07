空污水平疫後反彈　普遍升近10%　政府堅稱去年達標

通關復常後首年，去年香港空氣污染水平亦疫後反彈，大部分污染物年均濃度大多均上升接近10%，臭氧年均濃度則稍跌，但仍呈上升趨勢。港府堅稱去年空氣質素大致達標，是1997年以來第二好，而臭氧上升趨勢是減少其他空氣污染物時自然出現的現象，籲社會不必擔心。

環保署今日(7日)回顧去年空氣質素，其中二氧化硫(SO2)去年年均濃度為每立方米25微克，較2022年增8.7%；二氧化氮亦由每立方米31微克增至32微克；微細懸浮粒子(PM2.5)濃度按年升7%至每立方米15微克。不過臭氧(O3)濃度則由每立方米59微克稍降至58微克。而能見度亦有大幅改善，去年低能見度時數由2004年的最高位，已下跌80%，至296小時。

環保署助理署長(空氣質素管理)蕭智慧表示，因為社會活動復常，汽車排放等令空氣污染物濃度稍增，但仍然大致達標，更是1997年以來第二好，而從2011年起空氣污染仍呈現改善趨勢，形容有波動是正常。他指出，過往政府推出電動車「一換一」等措施下，已減少空氣污染排放源，有信心污染物濃度會持續下降，

至於臭氧呈上升趨勢，蕭智慧表示，臭氧在沒其他污染物消耗下，濃度上升的情況必然出現，而外國地方減少空氣污染時同樣出現相似情況，籲大眾感到「不要驚奇」。

署方續指，今年初與內地剛完成大灣區臭氧相關研究，附近地區的臭氧形成有初掌步握，初步數據顯示，只要聯同廣東省及澳門等管制揮發性有機化合物(VOC)，以及氮氧化物，便能有效降低臭氧濃度，但至今未有時間表。

環保署續指，正計劃收緊22種受規管建築漆料的揮發性有機化合物(VOC)含量限值，及擴大VOC管制至7類清潔產品；收緊本地供應船用輕質柴油及工業柴油的含硫量上限至0.001%；管制氫氟碳化物(HFCs)的生產及進出口。