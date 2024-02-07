合謀安排兩未成年少女賣淫　4男女認罪押2.20判刑

一名男子涉與淫媒合謀，安排兩名年僅15歲少女賣淫，並給予現金200至1,000港元，以及冒牌手袋頸鏈等作報酬。執法人員在Telegram發現涉案賣淫貼文揭發事件。涉案男子及另外3名與案有關人士，早前於區院承認導致另一人賣淫罪等共17罪，案件原定今（7日）判刑，但暫委法官黃士翔聽取辯方進一步求情後，押後至2月20日判刑。

本案4名被告為李家良(45歲，地產中介)、鄭嘉華(31歲，助理工程督察)、司徒詠祖(21歲，地盤工)，以及女被告廖靜雯(33歲，鋼琴老師)。鄭承認獨自面對的12項控罪，另與司徒詠祖同承認1項導致另一人賣淫罪，以及與廖靜雯同承認1項依賴他人賣淫為生罪。李則承認與16歲以下女童非法性交罪、製作及管有兒童色情物品共3罪。法官早前替提取了相關報告，辯方指眾被告的報告大致均正面，且顯示悔意。眾被告均願承擔責任，報告顯示重犯機會為低至中等。辯方亦引述事主報告指她雖有創傷後遺症，但並無自殘，顯示沒有嚴重影響。但法官批評事件至今已兩年，仍對她有影響，質疑辯方是否想淡化事件。辯方稱並無淡化，並承認眾被告曾以金錢利誘，但不涉違反誠信。

本案發生於2021年10月至2022年3月，兩名女事主X及Y案發時均為15歲。案情指，2021年初，被告李家良認識淫媒「波波」，即女子廖詩敏，廖被捕後去世。2021年11月，X認識被告司徒詠祖。翌年3月，司徒向被告鄭嘉華提供X的照片，鄭將資料轉交「波波」，「波波」再轉發照片予李家良，李同意支付2萬港元作性交易。X最終與李性交，並被拍下過程。惟X事後只收到100港元。

就着女事主Y，案情指，2021年5月11日，Y透過交友程式認識鄭嘉華，兩人發展成情侶。期間，鄭煽惑Y傳送自拍裸照給他，以及4度與Y性交，並拍下影像。及後，鄭要求Y做娼妓，Y同意。在「波波」、被告廖靜雯及鄭等人安排下，Y先後4度進行性交易，獲得1,000港元、翻版名牌手袋及頸鏈作報酬。

案件編號：DCCC 726-728/2023