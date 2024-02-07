男護士涉舌吻洗傷口女童罪脫　控方覆核失敗

男護士涉嫌在上班期間，舌吻到診所洗傷口的女童，因而被控1項非禮罪。被告否認控罪，案件經審訊後，九龍城裁判法院裁判官林子康於去年11月裁定男護罪名不成立。控方不服裁決並向林官提出覆核，林官今（7日）經開庭後，駁回控方申請維持原判。林官重伸，該男護案發時的行為最多只能顯示其相當不專業，但不代表嚴重違反社交禮儀，或令侵犯行為變得猥褻。

23歲答辯人譚永東被控於去年11月9日，在位於寶林的將軍澳賽馬會普通科門診診所地下治療室內猥褻侵犯女童X。控方今提出覆核理據指涉及16歲以上人士的非禮罪時，若然事主當時同意，即可裁定被告無罪，但當16歲以下未成年人即使面對最輕微的觸碰，甚或是非禮行為時，無論當時同意與否，都不應成為法庭裁定被告無罪的考慮因素。控方接納接吻並非猥褻，但譚的行為違反現今普遍接受的社交禮儀；裁判官則認為無證據顯示譚曾強行而為，他雖對譚的行為意圖有所保留，但無證據顯示他曾強行而為，並指該接吻並非猥褻行為。

15歲的X供稱去年10月31日到診所洗傷口時初次遇見譚永東，11月9日第3次見面時女童再次到涉案治療室，由譚單對單對坐洗傷口。期間譚索取了X聯絡方法，其後問她「可唔可以錫你一啖？」X當時因驚慌回答「哦」及「好」並拉低口罩到下巴，譚隨即吻她雙唇，數秒後更「伸脷」。X大驚推開他，他則叫X「唔好出聲」，洗傷口後並約她下次再洗傷口。X事後曾與譚互發訊息及發照片與譚。及後X向朋友傾訴，再向社工及心理學家透露事件。辯方指X自願與譚接吻，他並沒有「伸脷」。

案件編號：KCCC 354/2023