寄艙行李清空仍太重　揭夾層藏1300萬元K仔　拘德國抵港情侶

昨日(6日)上午時分，海關機場科人員為2名由德國法蘭克福抵港的外籍男女進行清關，發現他們的寄艙行李被清空後，行李仍然異常沉重，於是進一步用X光機檢查其內部結構，並察覺影像有可疑。關員以更深入的方式進行檢驗，最後在行李夾層尋獲4塊共重約21公斤、估計市值約1,300萬港元的懷疑氯胺酮(俗稱K仔)，遂以涉嫌「販運危險藥物」拘捕2人。案件交由海關毒品調查科跟進。

被捕男女俱為25歲，他們均報稱任職倉務員，並準備在抵港後將行李運送到酒店，然後等待進一步指示。案件仍在調查中，海關會繼續循毒品來源及流向展開追查，不排除稍後有更多人被捕。

調查人員表示，本案屬過去近20年來最大宗利用行李夾層偷運K仔入境的案件。販毒集團利用行李的內部結構，將毒品收藏在夾層內，企圖以情侶同行作掩飾，逃避海關截查。面對毒販層出不窮的收藏手法，海關配備精準先進的設備儀器，例如電子掃瞄系統、拉曼光譜儀等，協助關員有效快速地進行檢查工作，而今次行動相信已從源頭堵截該批毒品流入本港。

農曆新年將至，海關將會繼續加強執法，並會適時調整執法策略，根據風險管理原則，重點揀選來自高風險地區的航空旅客作清關檢查，打擊毒品流入本港。