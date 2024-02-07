按摩揩兩女病人私處非禮罪成　39歲中醫師還押2.28判刑

曾因替肩頸痛的女病人做跌打按摩時按壓對方私處，被裁定非禮罪成判囚1年的中醫師，涉在同一診所內，再以相同手法非禮另外兩名女病人而被控3項非禮罪。該中醫師早前於觀塘裁判法院否認全部控罪，經審訊後，署理主任裁判官劉綺雲今日(7日)裁定被告3罪均罪成。劉官決定先提取被告的背景報告，並還押至2月28日判刑。

被告曾廸民(39歲)，被控3項非禮罪，分別指他於2021年6月2日和12日，在觀塘匯景廣場一間中醫藥中心非禮X，以及於2021年8月5日在上述同一地點非禮Y。被告亦曾被指於2021年4月，即本案案發前兩個月，在同一中醫藥中心非禮另一名女病人。被告於2022年經審訊後被裁定1項非禮罪成並被判囚1年。

本案的控方案情指，X和Y分別因肩頸痛和梨狀肌綜合症而求診，治療按摩期間遭被告觸及陰部。裁判官裁決指，相信事主證供誠實可靠，相反被告自辯說法不可信且不接納其說法。裁判官舉例指，被告辯稱曾向X解釋，治療時會觸及她大腿內側，有機會觸向其陰部，X當時回應無問題。裁判官認為陰部是女性的重要部位，理應會要求不進行該療程。裁判官認為，被告是有意觸及兩名事主的陰部，不接納辯方指，被告在不小心或不知情觸及，因此裁定他罪成。

案件編號：KTCC 1287/2022