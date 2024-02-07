調查指港人去年用3.2億利是封　等於砍伐1.6萬棵樹

農曆新年派利是新年傳統習俗之一，惟精美的利是封背後卻對樹木而言是「大災難」。有環保團體進行調查，發現港人去年使用逾3.2億個利是封，相當於砍伐約1.6萬棵樹，僅較9年前的同期調查減少約4%，估計因疫情影響而有所減少。團體呼籲銀行、大型商場及食肆等減少每年印刷新的利是封，方能真正源頭減廢。

綠領行動會在去年3月至4月，以網上及實體問卷訪問共915名市民，發現今年受訪市民合共派發40,089個利是封，按政府2023年中期人口數字推算，全港市民過去一年共派發逾3億2,185萬個利是封，較上次調查微跌4.09%，相當於砍伐16,414棵樹，碳排放量相當於每個乘客乘坐869次單程往台北航班。

39%受訪市民免費領取利是封，較上次調查減少7%。問到從何途徑獲得免費利是封，佔最多的為銀行(31%)，其次是大型商場(18%)，食肆 (13%)及屋苑(12%)。有多達78%受訪市民表示用不完所有免費利是封，反映浪費情況十分嚴重。約52%受訪者有參與環保團體的利是封回收行動，比上次調查增加21%。

此外，今次調查亦發現67%受訪市民並無回收賀年物品，如桃花、年桔等習慣，而該會在新年期間共回收252個盆菜鐵盆和超過76個餸隔，並已轉送狗場、農場及有需要人士。