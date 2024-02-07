港大教育學院電腦遭網絡攻擊　近萬個人資料或已外洩

香港大學教育學院表示，該院電腦伺服器於1月30日遭受網絡攻擊，學院至2月2日才能檢視，發現學院一些內部文件有機會外洩，檔案可能涉及的個人資料包括約400名訪問學者的資料、約3,000名學生的學習進度和約4,000名研究式研究生課程申請人的摘要。該院譴責事件，已報案及向個人資料私隱專員公署報告事件。

港大教育學院指，遇到攻擊時，已即時確保伺服器連結中斷，外聘的網絡安全顧問及港大資訊科技服務（Information Technology Services）亦立即就事件展開徹底調查。其後仍發現包括課室預約記錄、內部指引、系統管理文件，及自2012年起的會議議程文件和會議記錄，有機會已被外洩。初步評估，發現檔案可能涉及近萬人的個人資料，不過，目前無證據顯示外洩的資料涉及任何人士的薪金、銀行戶口資料或香港身份證號碼。

教育學院譴責一切形式的非法網絡活動，並已就事件向執法部門報案及向個人資料私隱專員公署報告。又檢視事件及採取可行的措施以減低事件帶來的影響，並按港大資訊科技服務的意見加強整體網絡保安措施。學院正就此事件通知學生和校友，並將持續檢視情況，適時再作進一步通知。