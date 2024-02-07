男子疑酒店內遭性虐亡　美籍被告藏毒販毒罪成囚3個月

2022年7月中環一酒店發生懷疑涉及性虐待的命案，1名體重逾300磅的男子被發現倒臥在酒店房死亡。警方事後拘捕1名美籍男子及1名本地男子，控告他們誤殺罪。案件早前提訊，2人被加控共3項的藏毒及販毒罪，並獲撤銷誤殺罪，2人承認該3罪。繼該名本地男子於昨日（6日）被判囚8個月後，主任裁判官徐綺薇今（7日）於東區裁判法院，再就涉及1項藏毒及1項販毒罪的美籍被告判囚3個月。

今接受判刑的美籍被告SAROMINES Michael Ikaika Tai Seichi(40歲，高爾夫球教練），在香港中環荷李活道53至55號木的地酒店某房間藏毒及販毒。裁判官判刑指，事主去世，是被告意料之外，實屬不幸，不過因控罪嚴重，不會判處非監禁式刑罰。裁判官考慮到戒毒所報告指被告已沒有毒癮，最終判囚3個月。

案情指前年7月30日凌晨，中環木的地酒店經理留意到兩名被告攜行李走向門口，遂問他們是否退房。美籍被告辦理退房手續，廖則登上的士離去。美籍被告表示他的朋友、即死者在房內感到不適，並與經理前往房間，發現死者下半身赤裸倒卧在浴室，雙腳被床單纏着。事件最終報案，死者沒有外傷及被證實不治，執法人員檢取針筒等證物。死者體內被驗出Dipentylone等藥物，血液含量達致命程度，死因是服用多種藥物所致。美籍被告警誡下稱與廖和事主是朋友。案發時，事主帶冰毒與他們服食，廖則帶備了迷姦水。美籍被告其後入睡，睡醒後及如廁後發現事主已沒有鼻鼾聲，但仍有呼吸。2人遂搬事主入浴室，當時事主已沒反應，他曾嘗試以心肺復甦法拯救事主但不成功。

案件編號：ESCC 1442/2022