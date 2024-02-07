新春9輛花車率先睇　初一晚8點出發巡遊

闊別5年的「國泰新春國際匯演之夜」，將於大後日大年初一(10日)回歸，除了9輛特色花車外，屆時亦有29支本地及國際隊伍表演。香港旅遊發展局今日(7日)舉行花車預覽活動，率先預覽9輛花車內容。

9輛特色花車中，多以「龍」為主題。以「傳統新繹，龍年起飛」為題的國泰航空花車，透過讓龍以嶄新面貌翱翔雲間，象徵著傳統及創新的融合。迪士尼樂園花車則以奇妙夢想城堡為主題，紫色的車身配有LED燈，令整個花車設計營造出煙花綻放的璀璨景象，以祝大家新一年有更多奇妙時刻，期間米奇與一眾迪士尼朋友亦會穿起新年新衣亮相，聯同來自動畫《花木蘭》的木須龍與市民歡慶龍年。

而香港賽馬會花車主題為「與你並肩、共迎新春」，由璀璨奪目的駿馬牽領，並以繁花動畫及活力鼓聲點綴，象徵香港賽馬會不論是過去、現在還是未來，一直與港人並肩成長。海洋公園的花車亦以「雙園賀歲慶龍年」為主題，首次展現水上樂園精彩元素。

至於亞洲旅遊交流中心的花車則以「歡樂春節、龍行天下」為主題，以吉祥龍形象為主體，透過LED顯示屏和燈箱，展示天宮二號和C919飛機等高科技成果。中心主任助理程瑞山表示，花車上更配有香港市民熟悉的紫荊花，紫荊花上顯示各省市的名稱，並有序排列，代表香港和內地的聯繫同根同脈，期望藉著花車巡遊與市民分享內地的發展和進步。

屆時國泰新春國際匯演之夜花車巡遊將於8時開始，至9時45分結束，由尖沙咀香港文化中心廣場出發，沿廣東道、海防道及彌敦道前行，以香港喜來登酒店外為終點。同日下午6時起，巡遊路線一帶更將會舉行街頭熱身派對。