43%受訪建築師不支持交椅洲人工島　憂發展成本過高

本港有大量基建工程計劃，香港建築師學會今日（7日）發表會員意見調查，發現75%受訪建築師對北部都會區持支持或中立的態度，有15%不支持；而對交椅洲人工島計劃，則有多達43%建築師不支持，擔心環境破壞和發展成本過高。

建築師學會在去年第3季進行了會員意見調查，共收到920份回應，佔會員總數的21.4%。調查結果顯示，交椅洲人工島計劃的支持度低下，有43%受訪建築師不支持，當中以40至49歲建築師的不支持比重為最高，有53%。而20至29歲及30至39歲的年輕建築師亦分別約有46%以及48%不支持人工島的填海計劃，主要理由是擔心發展成本過高，以及憂慮會對環境及生態的破壞。

此外，調查亦問及建築師對本港生活成本與收入的意見，有逾半數建築師對收入感到滿意，46%認為收入合理。介乎20至29歲以及30至39歲的年輕建築師，分別約有61%以及55%說收入過低；同年齡層的建築師分別約有42%以及29%認為工作與生活平衡不滿意或惡劣，也比其他年齡層為高。

學會指，會員對政府的新措施及大型發展計劃普遍表示支持，但期望政府能發放更多詳細資料及諮詢業界意見，回應市民要求。不過，近年不少年輕建築師表示工作滿足感差勁，萌生轉行或移民的念頭，學會認為這些都是行業及政府不容忽視的警號，反映出年輕建築師須面對沉重的工作及生活壓力，希望政府可以推出相應措施，建立更有利業界發展的環境。