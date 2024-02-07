西九文化區新一年動向　舉辦高峰論壇及大型特別展覽

以推廣多元文化及表演藝術為任的香港西九文化區管理局，今公布西九文化區新一年的動向，其中重頭戲是舉辦首屆的「香港國際文化高峰論壇2024」，是次高峰論壇將匯聚全球藝術及文化機構的翹楚，促進國際文化互相交流。而文化區內兩大龍頭展覽館，香港故宮文化博物館及M+，亦分別有圓明園的大型特別展覽及美籍華裔建築巨擘貝聿銘的首個大型回顧展，均備受矚目，令人期待。

「香港國際文化高峰論壇2024」將於3月25日至26日於西九文化區舉行，高峰論壇亦是2024年香港藝術周舉行的首個國際文化活動，局方邀請超過1,000名來自本地、內地和海外的藝術及文化機構代表，參加高峰論壇，更多參加者亦可於線上參與。與會者將能透過全球文化領袖和專家的分享，加深對一系列熱點議題的了解，以展現香港發展成為中外文化藝術交流中心的決心。

而在香港故宮文化博物館方面，3月中會舉行聚焦清代著名皇家園林圓明園的大型特別展覽，展出逾160件與圓明園相關的重要文物；6月則會舉行18世紀末至20世紀初法國服飾演變的大型展覽，逾200件法國男女服裝與珠寶飾物，令人驚艷及眼花繚亂。此外，為紀念中法建交60週年，12月將舉行有關18世紀中法文化交流的大型展覽。

至於M+，會在3月舉辦首個攝影展覽:「黑白--攝影敍事」，展出逾250幅法國國家圖書館收藏的珍貴照片及逾30幅來自M+館藏的作品。而在6月底，則有令人期待的「貝聿銘：人生如建築」，其為人熟悉的建築項目包括巴黎大羅浮宮現代化建築項目及香港中銀大廈，展覽會以照片及模型呈現其作品。