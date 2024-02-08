東方日報A1：好爸命懸兩星期　急求心續生機

好爸爸命懸一線急求心，愛女稱「好驚冇咗爸爸」！48歲0+血型的機械維修員郭浩榮，去年底出現心肌肥大及缺血性心肌病，曾反覆心臟衰竭，一度有生命危險，現急需在兩至三周內換心續命。瑪麗醫院昨日發出緊急換心呼籲，主診醫生表示，郭浩榮目前需使用左右心室輔助裝置代替心臟功能，惟存在血塊積聚及感染等併發風險，正與時間競賽，需及早接受心臟移植，如身高1.6米以上的O型血屍心均可接受，醫生強調，病人若在短時間內獲得合適捐贈，很大機會可以回復正常生活。郭妻及女兒都希望親人能夠度過生關死劫，齊齊整整慶新年。

去年12月初，郭浩榮因氣促及胸痛到屯門醫院急症室求醫並入院，確診缺血性心肌病，期間出現心室性心搏過速，有生命危險，需接駁人工心肺機，後轉送至瑪麗醫院心胸外科深切治療部跟進。他入院數日內移除人工心肺機，並先後植入左、右心室輔助裝置代替心室功能，至月底持續心室性心搏過速，需進行消融術以恢復正常心律。

到上月初，郭的右心室情況好轉，獲安排移除右心室輔助裝置，但同月12日，再次出現持續心室性心搏過速，需進行第二次消融術恢復正常心律，期間情況反覆，右心室再出現衰竭，需再重新接駁右心室輔助裝置，至今月初心室性心搏過速加劇，需植入心臟起搏器，作為接受心臟移植的過渡性治療。他目前在同血型及體形病人中，位列心臟移植名單首位。

郭的主診醫生之一、葛量洪醫院心臟內科顧問醫生黃加霖表示，郭的心臟情況相當嚴重，心臟功能經評估後只剩餘20%，正使用左右心室輔助裝置代替心臟功能，因此極度依賴左右兩邊的機械輔助裝置，以及其他電線盡量幫助穩定心臟情況，以維持其他身體的器官機能，惟礙於血塊積聚及感染等併發風險，以及經常出現惡性心律，故隨時都會失去性命，換心是唯一救治方法。

瑪麗醫院心胸外科顧問醫生李岸政補充，依賴機械輔助很容易出現併發症，包括血塊形成、血塊脫落，當進入身體任何器官，都可以令他即時致命；另還有流血、發炎等情況，亦是令郭病情急轉直下的原因，形容他需與時間競賽，及早接受心臟移植，換心的黃金時間為未來兩、三個星期內。呼籲善心人捐出O型血屍心。

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