9少年禁錮大學生勒索逾6百萬　餘下1名被告被判12個月感化令

9名當時年僅13至24歲的少年，涉嫌將一名大學男生非法禁錮在牛頭角一間酒店房，向該大學生及其父母勒索超過600萬港元。該9人最終被捕，包括案中主腦等8人早前已就勒索、盜竊及非法禁錮罪，分別被判囚及進入教導所等。餘下1名現年18歲的被告，經提取相關報告後，法官林偉權今（8日）判處12個月感化令。林官指被告面對嚴重控罪，應判處監禁，但考慮到他在案發時不足15歲，且已改過故給予機會。法官又指被告已浪費了數年人生，望他珍惜機會，好好補償社會及家人。

今接受判刑的被告為現年18歲的吳姓男生，他早前承認非法禁錮及勒索罪，並出庭指證案中主腦被告楊子潁(25歲，女)及葉文軒(25歲)，該2人最終被裁定勒索等罪罪成，分別被判監4年半及5年。餘下的6名被告，同樣曾出庭指證兩主腦的黃希朗(27歲)，被判監28個月4星期、陳霖楓(21歲)及19歲男生則承認非法禁錮罪被判囚26及28個月；餘下3名被告則承認非法禁錮等罪，分別被判12個月感化及判入教導所。

案發於2020年9月至11月。案情指，事主X和Y是情侶，楊與X是舊情人，楊與其當時的男友葉取得X及Y的親密照後，要求2人交出5,000港元贖回照片。X答應在慈雲山交贖金，但交款後X被挾持到涉案酒店，並被取走其銀包及電話等。翌日，睡醒的X發現酒店房內，包括吳等2名看守他的男子均睡着，便偷走及報案。X母親於同日早上收到訊息，要求她繳交600萬港元贖金，否則會毆打X及斬斷其手腳。執法人員其後到酒店拘捕多人。11月6日X父親再收到訊息，就相同事件被勒索100萬港元。翌年3月，包括楊及葉等被捕。

案件編號：DCCC 706/2021，DCCC 417/2022