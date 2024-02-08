美斯日本後備上陣表現生猛　學者指反映傷勢無大礙

香港大球場日前上演國際邁亞密對陣香港隊的表演賽，但包括球王美斯在內多名球星缺陣，只在球場邊齋坐，引發連串風波，至今未息。國際邁亞密昨日(7日)到訪日本進行表演賽，美斯以後備登場共上陣30分鐘，令香港球迷更失落。文化體育及旅遊局回應指，政府希望主辦方及球隊，能作合理解釋以解答疑問。

浸大體育、運動及健康學系教授劉永松今日(8日)在電台節目表示，美斯昨晚在日本的表現，能夠做到高強度、高速轉向、傳球、射球等動作，反映傷勢沒有大礙。如果美斯在香港的時候完全不能上陣，連輕微的轉向、運球及傳球都做不到，理應屬於較嚴重的創傷，要在三至四日内完全康復至做出高水平動作，幾乎是不可能。

立法會議員陳沛良亦表示，對比在日本比賽，美斯在香港諸多「不尋常」、「不合作」的行為，令人無法接受，認為主辦方有必要承擔責任，包括積極回應球迷訴求。立法會議員田北辰則表示，巿民不希望成為第二次「水魚」、「被人劏多次」，若美斯及蘇亞雷斯再次到香港，建議參考置業做法，全場收入當作按金押在中立機構，主辦單位押上球隊出場費，若未能至少上場45分鐘就沒收，回饋入場觀眾。

另外，立法會議員霍啟剛形容美斯是在香港球迷傷口上撒鹽，強調絕對不能「算數」，會繼續跟進事件。另一名立法會議員尚海龍則形容今次事件是政府、M品牌、主辦方、球會和觀眾「五方皆輸」，政府日後應加強把關，小心檢視合約的細節條款，並派官員提早介入談判過程。