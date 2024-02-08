議員發公開信予球賽主辦方Tatler Asia　促一周內向消費者「回水」

被視為今年香港頭等盛事的國際邁亞密對陣香港隊之役，球王美斯和蘇亞雷斯最程坐後備座，引致大球場近4萬球迷噓爆嗌「回水」。議員鄧家彪今（8日）在小額錢債審裁處門外，向球賽主辦機構Tatler Asia「嚴正發出最後通知」，指公司涉嫌違反《商品說明條例》，猶如睇鬼片最後無鬼，要求公司一星期內向消費者退款，否則將正式啟動入稟程序，為全港球迷討回公道。

鄧家彪在公開信中指，Tatler Asia宣傳有誤導成份，其種種宣傳手法都讓消費者及球迷認為美斯會親自下場表演，而最終卻未能安排，實有違商品說明條例中「作出虛假說明」之嫌。另外，在2月7日國際邁阿密 CF在日本的表現賽中，蘇亞雷斯以正選身份登場，而美斯則後備入替上陣，該兩名球星在賽場上的表現絕不像受傷或無法上陣。

公開信續指，這些證據都令人懷疑公司與國際邁阿密 CF 之間的協議，是否存在容許美斯無條件和無需交待，便可以「不出場、不作賽」，形容賽事貨不對辦，公司在記者會中不回答記者的提問的做法，更是令人咋舌。鄧家彪認為，公司有責任向受影響的消費者及廣大球迷作出交代，公開與國際邁阿密CF之間的協議，以保障消費者之合理權益和香港社會的知情權。