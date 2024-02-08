撫13歲繼女胸及指插下體　無業漢非禮及猥褻女童罪成候判

46歲無業漢被指於前年，在妻子家中非禮當時13歲繼女，包括撫胸及以手指插她下體，其後繼女更為他手淫。無業漢被捕後卻稱「我淨係喺佢張床度自己打飛機咋，我無非禮過佢」。該無業漢早前於區院否認非禮及向16歲以下女童作猥褻行為共兩罪。經審訊後，法官練錦鴻今（8日）裁定兩罪均罪成，並先提取事主的心理創傷報告及被告的背景報告，押後至4月5日判刑。法官表明不接納被告稱在客廳自瀆的說法，認為正常人不會有如此雅興，冒被揭破之險在該處自瀆。法官亦表明將判監。

代號L.C.K.(46歲，無業)的被告，分別否認非禮及向16歲以下兒童作猥褻行為兩罪。法官指事主X雖有情緒病及曾服用過量藥物入院，但認為並沒有影響她證供可信性。法官指X雖年輕，但對事實的理解及分析不亞於成年人，且清楚有邏輯。法官信立X沒有誣告被告，並認為X當時沒有強硬反抗是因其年紀及與被告是他繼父相關。法官最終接納X證供，認為被告曾性侵X，裁定被告兩罪罪成。

X的母親Y與X生父離婚後，於2013年與被告結婚，並育有1名當時9歲的兒子。X案發時13歲與母親同住，被告和X弟則居於另一單位。案發在2022年1月10日，於X家中發生。據X於錄影會面供稱，案發當日下午，她與胞弟及被告一同在房間午睡。期間，被告伸手進X上衣內撫摸她胸部，X因害怕沒有動作。約10分鐘後，被告再伸手入X褲內，撫摸及用手指插她下體，X嘗試拉開被告的手，在旁的弟弟亦察覺並問發生何事。被告卻稱「無事」叫X一同出去。

X隨被告到大廳的碌架床上，被告爬到她身上，X感到對方想與其發生性行為感害怕，便主動提出為被告手淫，約5分鐘後被告射精。據同意案情披露相關化驗報告指，在X床上之床單及睡衣褲均驗出被告精液。被告在警誡後解釋當日曾趁X在洗手間時於客廳床上自瀆至射精。

案件編號：DCCC 966/2022