港大變景點人山人海　學生代表：遊客擅闖講堂觀光　擾民至極

有學生形容港大有「人滿之患」

香港大學成旅遊打卡熱點，但港大4名學生事務委員會本科生代表及校園生活委員會本科生代表日前亦於大學管治委員會本科生代表聯合平台 Instagram 專頁貼文，指校園近日「人滿為患」，更指「有遊客擅闖講堂『觀光』」，擾民之極，並列出「旅遊黑點」，斥校方以「國際名聲在前，卻忘記要以學生為本」。

實際上，小紅書上有不少「港大遊覽攻略」讓遊客觀賞校內景點。近日一名港漂男在社交平台上貼文，指現時的香港大學擠迫得猶如迪士尼樂園，因而勸學校盡快完善遊客配套，之後引來大批網民留言，有網民更直指這批遊客行為是「阻住讀書」。

4名港大學生代表在貼文中指校園近日「人滿為患，大部分根本不是學生，而是旅客」，並指校方能吸引遊客「固然為好事，但大前提是校園的主要使用者不會被滋擾」；校方有責任確保學生能於校園內正常活動，「更應限制校園內的商業活動」。4人又指「現行政策上的不足令校園終日人山人海，擾民至極」，斥校方「國際名聲在前，卻忘記要以學生為本」，他們希望通過不同渠道收集廣大同學意見，向校方反映，促使校方正視學生聲音，又指即將展開民調。

至於遊客如何擾民，4人在貼文指「有遊客擅闖講堂『觀光』」。他們回覆港大學生會學苑查詢時表示，暫時沒有相關事件的統計數字，但曾接獲投訴，希望通過民調收集更多數據，包括同學的切身經歷。就相關遊客逗留時長，又指每宗個案之情況不同，但比起逗留時間的長短，同學似乎對於上課時被偷望及拍攝更感困擾。

他們又提出有數個「旅遊黑點」，其中最大「黑點」為百周年校園之紅磚牆，每逢經過「都必定有大量旅客輪候」，而人流多時，遊學團令大學街更擁擠，更有機會造成推撞，而在繁忙時間，香港大學站A出口本已大排長龍，插隊問題「更是頻頻出現」，指觀光團除「製造混亂和不必要紛爭」，亦會令同學輪候升降機的時間更長，無法準時到達講室。

貼文留言指校方有可能以安裝閘機回應，4人被問及有關事件時只重申首要任務為向校方反映同學聲音，希望先了解廣大同學意願再根據民調結果回答執行管制方面的問題。