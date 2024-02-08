醫管局新春期間採取特別退款安排　料初三至四急症室求診高峰期

農曆新年將至，醫院管理局預料，年初三至四(12至13日)是急症室的求診高峰期，並會在假期後維持一段時間，故急症室明日起至年初九(9日至18日)，採取特別退款安排，讓非緊急病人於登記後24小時內，可申請退回180港元的掛號費，院方會在一個月內退還款項，以方便較輕症病人更有彈性選擇求診途徑。醫管局總行政經理李立業強調，相關措施旨在便民，並非鼓勵病情反覆的病人轉走。

另外，農曆新年假期期間，即年初一至四(10日至13日)，醫館管局將加開普通科門診診所，由14間增至18間，而診症名額亦會逐步增至8,000個，較以往平均增加25%，以減輕急症室壓力。至於新增的診症名額如何分配，九龍中醫院聯網家庭醫學及基層醫療部部門主管李艷珠稱，暫未有數據提供，但初三至四將有較多名額。

在社區支援方面， 醫管局將加強對安老院舍的外展服務支援，並視乎情況提供遙距醫療服務。同時，18區中醫診所將加開政府資助門診服務，年初一至四期間，提供約1,800個服務籌額。李立業又提醒，天氣轉冷，病毒較活躍，呼籲長者及兒童等高風險群組及早接種疫苗。