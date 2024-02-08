打擊騙案及洗黑錢案拘103人　涉款1.8億元

深水埗執法人員於本年1月22日至年2月7日展開代號「曠頂」的打擊騙案及洗黑錢行動。行動中，人員以「以欺騙手段取得財產」及「洗黑錢」罪拘捕103人(15至75歲)，包括79男24女。

深水埗區執法人員指出，2023年接獲2423宗詐騙案，比2022年接獲1873宗詐騙案多出百分之30，佔全年區內罪案率的百份之40。有見及此，人員展開相關行動。行動中，被捕人士包括學生、清潔工、廚師、美容師等。被捕人士涉嫌與74宗詐騙案及洗黑錢案有關，共有375名受害人，案件包括投資騙案、網上騙案、情緣騙案、求職騙案、網購騙案及電話騙案，總損失金額接近1.8億港元。執法人員亦成功攔截騙款約130萬港元。

大部分被捕人士為詐騙集團提供傀儡戶口，收取及處理犯罪得益。執法人員向律政司就其中142名被捕人士查詢法律意見後，當中68人可以起訴或經已起訴，18人即將在區域法院進行審訊，直至今日為止，4人因涉嫌洗黑錢或串謀洗黑錢，在法庭被定罪及判囚8至16個月。

受害人損失金額由1500至3100萬元不等，其中一名居住海外從事科學研究的61歲女受害人，因收到假公安電話，從而將3100萬元轉帳至傀儡戶口。另一宗案件涉及83名受害人(23至51歲)，因在網上平台購買酒店套票而墮入騙局，騙款金額逾15萬港元。