商報前廣告部助理總經理涉索賄被控　案件押後至2.29交區院提訊

廉政公署早前落案起訴《香港商報》廣告部1名前助理總經理，指他涉嫌向2名下屬索取及收受共約3.5萬港元非法佣金。不過廉署於昨日（7日）再加控該名前助理總經理5項代理人接受利益罪，指他收取另外兩名下屬約8.8萬港元非法佣金。該被告今早（8日）於東區裁判法院提訊，就該5罪暫毋須答辯，裁判官把案件押後至2月29日，交往區院與被告早前涉及的貪污案一併提訊。被告獲准以3萬港元現金保釋，期間不得接觸控方證人、不得離港。

被告胡桁誌（又名胡智衡，43歲），被新增5項代理人接受利益罪。控罪指胡於2020年1月至2022年1月期間，分別4次及1次從商報銷售代表李國維及敖錦輝，合共收受約8.8萬港元，以協助2人取得活動贊助；胡於早前已被控3罪，指他涉嫌串謀李國維，向另外兩名銷售代表索取3筆賄款共約3.5萬港元，以協助對方取得活動贊助，但遭拒絕。李國維及敖錦輝早前分別承認5項行賄罪，李另承認串謀使代理人索取利益罪，案件押後至3月6日在區院提訊。

胡桁誌於案發時為商報廣告部助理總經理，負責監管部門運作及監督銷售代表，並會協助銷售代表向贊助商爭取活動贊助。若銷售代表為商報舉辦的活動取得贊助，可獲贊助總額的一成作佣金，胡則會在活動後或每年底，視乎盈利情況而獲得花紅，但無權攤分銷售代表的佣金。案發期間共有4名銷售代表為4項活動獲取多筆贊助費共逾350萬港元。

案件編號：ESCC 413/2024