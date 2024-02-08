逾30%情人不過節　約半數會行街購物　近半男士揀送花

為愛人送上禮物，是情人節的指定情節。下周三(14日)農曆年初五適逢情人節，有機構調查後發現，超過30%受訪男女未計劃情人節節目，當中更有近40%男士表示沒有計劃慶祝。至於會送禮的受訪者當中，近半男士會送花，而女士亦有近半人揀送衣服鞋履最多，亦有逾40%女士會送贈對方數碼電子產品。使費方面，逾40%男士會花1,000至5,000港元買禮物，較2022年的同類調查微跌。

交友約會公司HK Romance Dating Limited (HKRD)於今年1月10日至2月1日透過電話、活動講座及網上問卷方式進行調查，訪問586名香港情侶及夫婦，了解他們在情人節，向心儀對象送禮及消費模式的取向及原因。結果發現，逾30%男女未計劃情人節節目，57%男士及近49%女士稱會行街購物，但卻有39%男士及32%女士表示，不知道/沒有計劃。

情人節送花被視作浪漫傳統，調查亦發現47%男士最想向心儀對象贈送花，較2022年的30%上升近20%，38%男士就選擇贈送朱古力或曲奇。女士亦會向對方送禮，47%女士想向心儀對象贈送衣服鞋履，42%表示會送數碼電子產品。在花費金額方面，今年情人節，有42%男士預計會用1,001至5,000港元買禮物，較2022年的44%輕微下跌，而同樣金額就有34%女士，較2022年的32%有少許上升。

調查亦發現，男士最愛數碼電子產品(48%)，女士並非最想收花(45%)，首選是手錶或珠寶首飾。對比2022年，男士的心頭好一如既往，反而女士當年最想收的是DIY手作禮物(43%)，而手錶及珠寶只佔38%，反映女士珠寶的渴望有所提高。至於最不想收到的禮物，68%男士指不想收花，62%女士稱不要收到公仔或玩具。有趣的是，2022年的最不受歡迎禮物是口罩及酒精消毒液，因今年新冠疫情已過，調查亦刪走這兩個選項。

在情人節大餐方面，77%男士及74%女士認為在情人節會與另一半外出晚餐，相較2022年的51%及48%大幅提升，而金額上，48%男士料會用1,001至2,000港元，44%女士料會用501至1,000港元，均較2022年上升。