首階段管制即棄塑膠4.22實施　環保署指對餐飲界影響不大

政府即將於4月22日實施首階段管制即棄塑膠安排。環保署助理署長鄭健表示，新措施下食肆禁止向堂食顧客提供即棄塑膠產品，而外賣顧客則禁止提供發泡膠飯盒、膠飲管、塑膠攪拌棒、膠刀、膠叉、膠匙羹和膠碟。鄭又指，過去已為管制即棄塑膠做過2次市場調查，顯示非塑膠餐具和塑膠餐具的價格相若，相當新措施對餐飲界的經營成本影響不大。

鄭健表示，若屬外賣顧客，食肆仍可提供膠杯、透明膠盒和膠湯碗。而根據過往的市場調查亦指出，非塑膠餐具和塑膠餐具的價格相若，例如膠叉平均只需2毫，木叉平均只要2毫半，膠攪拌棒和木攪拌棒的價格亦差不多，故認為對餐飲界的影響不大。鄭又提到，發泡膠易碎較輕，容易在海洋漂流，影響海洋生態和人類健康，即便可以回收再造，但成本效益低。

除食肆外，新措施亦禁止酒店派發膠樽樽裝水、膠柄牙刷等。鄭健表示，酒店可在收費下提供物品，但必需與房租分開計算，且在帳單列明，認為塑膠產品對酒店履行社會責任有影響，且「走塑」已成業界大趨勢，相信旅客亦不會覺得陌生。

對於坊間有人搶購棉花棒，鄭健指政府只禁售膠柄棉花棒，現時市面上改用木柄或紙柄的棉花棒供應充足，在新措施下木牙籤仍可以發售，政府只禁售膠牙籤，而牙線棒和牙縫刷也不受影響。