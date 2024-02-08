披露元朗警區助理指揮官受廉署調查　高院裁定林卓廷上訴得直

前議員林卓廷因涉披露元朗7‧21事件的元朗警區助理指揮官（刑事）游乃強受廉署調查，而被廉政公署控告共3項披露受調查人身份罪。前年被裁定所有罪名成立，判囚4個月。林卓廷不服定罪，准保釋等候上訴。高院暫委法官游德康今（8日）頒布判決，裁定上訴得直，撤銷定罪，林亦獲得訟費。游官指林只披露游乃強涉公職人員行為失當而受廉署調查，並非控罪所指不能披露的資料。

因涉其他案件被還押，現年46歲上訴人林卓廷，在本案中被控在2019年12月30日、2020年1月21日及7月16日，3次明知或懷疑有被指稱或懷疑已犯《防止賄賂條例》第II部所定罪行的調查正在進行，無合法權限下，向公眾披露涉及該項調查的人士身份，即游乃強。游於元朗7‧21事件當晚，以元朗警區助理指揮官（刑事）身份帶隊搜查南邊圍村。

游官於判詞指出，根據訂立相關控罪的發展過程及立法原意等，控罪提及不可披露的資料是該名人士因涉及懷疑干犯《防止賄賂條例》第II部所定的罪行而受調查，並非廣義包含至只要被告知道受查人正接受第II部所定的罪行調查，而披露該人正受調查亦屬違法。游官指因林卓廷只是披露了游乃強涉公職人員行為失當受查，並不構成干犯涉案控罪，故此裁定上訴得直，並撤銷定罪。

案件編號：HCMA 34/2023