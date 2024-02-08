深圳灣新春5日24小時通關　羅湖口岸年三十及初二延長服務

農曆新年假期期間，部分口岸通關服務延長。羅湖口岸明日(9日)及年初二(11日)會延長清關至凌晨2時。港鐵東鐵綫會相應延長服務時間，金鐘站往羅湖的尾班車，會延至凌晨12時56分開出；而羅湖往金鐘站的尾班車，延至凌晨2時30分開出。年初二晚上，港鐵其他本地鐵路線將維持正常服務時間。落馬洲支線管制站如常關閉，東鐵綫往返落馬洲站將不設延長服務。

深圳灣口岸明日起至年初四(13日)實施24小時通關。新大嶼山巴士增設特別通宵路線NB2，來往元朗天水圍至深圳灣口岸；城巴增設NB3線，來往屯門至深圳灣口岸。跨境巴士服務營辦商亦會於年初一至年初五的凌晨時段，在市區站點包括太子、油麻地及灣仔，加開行經深圳灣口岸的通宵跨境巴士服務。

落馬洲管制站會於農曆新年假期期間，維持24小時運作。來往市區及皇崗口岸的短途跨境巴士路線及皇巴均會加強服務。另外，年初一至初五(10日至14日)每日凌晨12時至上午6時30分，落馬洲/皇崗口岸只容許持有該口岸許可證的跨境私家車行走。