入境處去年遣送假難民增63% 仍有1.52萬人滯港

郭俊峯(中)連同副處長戴志源及程和木出席年結記者會。(黃仲民攝)

入境處今日(８日)舉行年結記者會，就大量假難民滯留香港、影響治安一事，處長郭俊峯表示，去年遣送1786聲請不確立的人士離港，較2022年升63%，遠超去年施政報告訂下每年至少1200人目標。今年目標是遣返3,000人，迄今仍有15,200人滯留香港，該處會多管齊下，從源頭堵截非法入境外，也會加強羈留及審核服務，令有關人士不能留港打黑工。

該處指，去年就超過1400宗免遣返聲請作出決定；截至去年底，尚待審核的聲請有850宗。而截至去年底，約有1050名聲請人提出的上訴，尚待酷刑聲請上訴委員會／免遣

返聲請呈請辦事處作出決定。入境處去年亦舉行超過1.7萬次反非法勞工行動，就非華裔非法勞工方面，共拘捕620名非華裔非法勞工和250名僱主。

該處去年亦搗破了2個假結婚犯罪集團，共拘捕3名犯罪集團主腦。打擊非華裔人士偷渡方面，亦透過跨境聯合執法，兩地共拘捕超過200人。處方亦加快審核免遣返聲請個案，就超過1,400宗免遣返聲請作出決定。

談到輸入人才計劃時，郭指該處去年共收到超過22萬宗來自各類人才入境計劃的申請，當中獲批的個案有13.5萬宗，當中約9萬人已抵港，較政府定下每年至少引進3.5萬名人才的目標多。