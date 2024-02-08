公共管治學會建議港府全面撤辣　派發5000港元消費券

政府將在本月底公布新一份財政預算案。有學者今日（8日）促港府全面撤辣，以配合施政報告減辣措施，免得「唔湯唔水」，又建議向全港市民派發5000港元消費券，同時重推空置稅。

本港樓市持續低迷，公共管治學會理事長陳財喜指政府在數月前的施政府報告提出部分撤辣，而目前樓市市況己屬合適時機，促財政預算案與施政報告配合，全面撤辣，否則現時會讓人感覺「唔湯唔水」，又認為再過一段時間難以估計經濟環境會到甚麼情況，因此要求全面撤辣。

陳財喜同樣相信以現時經濟環境「（經濟）要捱多一兩年先得」，建議港府向每名港人派發5000港元消費券，認為可以帶有以此振興經濟，為香港經濟帶來乘數效應。至於在財政赤字嚴重下錢從何來，陳稱相信有其他稅項收入可以補貼到消費券開支。

就此，陳建議重推遺產稅和空置稅，指香港稅難窄而兩項稅項均在上屆政府討論過，相信現時為合適時間推出。被問及在樓市成交慘淡，樓價持續下跌時推出空置稅，會否令業主賤價出租，進一步拖低樓價，他指有傳樓市低迷有預測今年見底，而且自己建議推稅僅從稅收角度，因為香港稅基窄，又認為推出空置稅「永遠無一個好時機」，所以應該現時做。

針對股市低迷，陳財喜建議目前豁免股票印花稅，待股票重上2萬點再徵收。同時考慮動用部分外匯基金購入2000億藍籌港股，以支持股市。他強調有關舉動非首次，又相信可分階段出售。