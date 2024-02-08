跨部門打擊非法勞工　拘69人包括23名假難民外賣員

自去年8月開始，執法部門留意到非華裔非法入境者有上升趨勢，單計2023年，一共有1,313名相關人士被捕，其中1,073人是在8月至12月落網，佔全年被捕人數的8成，並較前年同期增加9倍；而每個月的平均被捕人數，亦由1月至7月的34人，大增至8月至12月的215人，升幅達到5倍。

被捕人士主要為孟加拉、巴基斯坦及印度籍，他們首先在原居地取得中國簽證，循合法途徑進入內地，再以水路方式於廣東省沿海地區偷渡來港。本港執法部門一直與廣東省和澳門執法部門，以及入境處進行關於非法入境活動的情報交流，並會定期進行粵港澳聯合執法，包括針對販運人蛇的集團展開專案調查，以及試圖從源頭進行打擊。

就上述情況，本港執法部門派出喬裝探員，滲入非華裔人士的社群收集非法入境及黑工等情報，並從中尋獲一些非法入境者的匿藏黑點，以及一些聘用非法勞工的地方。另外，喬裝探員亦查出有人利用外賣平台的監管漏洞，將一些已經通過身份認證的外賣員戶口，經網上及不同社交媒體張貼廣告兜售，試圖將帳戶售予持「行街紙」的非華裔人士使用，變相鼓勵他們非法從外賣工作取酬。

本月3日至6日，執法部門聯同入境處在全港各區展開代號「斬擊」暨「權能者」的行動，期間一共拘捕53男16女(21歲至79歲)，涉嫌「串謀詐騙」、「禁止接受僱傭工作及開辦業務」、「協助及教唆禁止接受僱傭工作及開辦業務」、「非法入境」、「聘用非法勞工」、「違反逗留條件」及「行使虛假文書」等罪。

行動中，執法部門特別關注由外賣平台所衍生的違法問題。就黑工方面，人員強調，如果有人將外賣平台帳戶交給非法勞工使用，等同協助及教唆他們從事非法工作，需要面對同樣刑責，而雙方亦有機會干犯串謀詐騙案。此外，部分外賣員在送外賣時會使用非法電動可移動工具，在馬路或行人路上飛馳，罔顧其他道路使用者的安全，甚至引發交通意外。今次行動亦發現有該類情況，並檢獲4部電動單車。

入境處總入境事務主任李烱超分享其中一個法庭案例，本周一(5日)，一名洗碗服務公司的61歲男持牌人，在沙田裁判法院承認16項「僱用不可合法受僱的人」控罪，合共被判監19個月。就該宗案件，入境處早在2021年11月至2023年6月，分別於7間食肆拘捕24名從事洗碗工作的非法勞工，經後續調查，發現該24人均是受僱於該間洗碗服務公司，於是拘捕該公司的持牌人。

執法人員補充，根據情報收集及分析，發現不少持「行街紙」的非華裔人士來港後，於外賣平台從事外賣員工作，他們看準外賣員工作的門檻低、回報高及流動性強，方便避開執法部門或入境處人員的截查。雖然外賣平台有採取措施，認證外賣員的身份，但系統仍然存在不足，容易被不法分子濫用作違法活動。

調查發現，有香港居民在外賣平台註冊為外賣員後，經網上買賣平台等途徑，出售或出租相關戶口，招攬持「行街紙」的非華裔人士做黑工，將登入資料及密碼轉交予他們，讓他們假冒戶口持有人接單送貨。戶口持有人收到外賣平台發出的運費及平台獎金後，會與非法勞工拆帳，扣除每個星期數十至上千港元租金、或者1至2成的收入後，再將餘額交給非法勞工。計算每張訂單所獲取的數十港元運費和獎金收入，非法勞工可以每月賺取高達2萬港元酬勞。

針對非法外賣員，執法人員今次在各區拘捕38男4女，當中包括23名持「行街紙」的非華裔非法勞工，另有18名香港居民落網，當中部分被捕人士已被落案起訴。探員亦到相關外賣平台進行搜證，檢取一批文件作進一步調查。

人員指外賣平台的戶口申請存在種種缺失，當中發現有人用修圖軟件偽造身份證，改動真實身份證的資料後，將之上載到平台，繼而成功開戶。而在登入程序上，雖然有部分平台在條款及細則上列明不可跟他人共享戶口，但系統缺乏雙重認證的要求，以致戶口持有人只要將登入資料轉交他人，即可讓2人在同一時間登入戶口；另有平台容許戶口持有人多次轉換登記的電話號碼，不法分子在出租戶口時，便會轉換成非法勞工的電話號碼，讓對方得以自行操作戶口。

此外，儘管外賣平台設有面部識別機制，要求外賣員在登入時認證，但戶口持有人可以在個人電話完成認證後，另一人再在另一部手機即時登入帳戶，藉此避過相關機制要求，甚至連利用相片亦可以成功蒙騙系統，使之形同虛設。相關行動仍然進行中，不排除有更多人被捕。