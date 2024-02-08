涉大興行動基地警民衝突　3被告非法集結罪成押2.14求情

2019年10月有市民懷疑屯門大興警察行動基地洩漏不明氣體，遂到基地附近抗議及要求執法部門交代，事件演變成警民衝突。12人被控參與非法集結，其中9人於開審前認罪且已判刑。餘下3人則否認控罪，經審訊後區院暫委法官鄭紀航今（8日）在西九龍法院(暫代區院)裁定3人面對的所有控罪均罪成，把案件押後至2月14日聽取求情，並於2月27日判刑，3人須還押。

3名被告包括吳顥筠(24歲，女，無業)、陳樂期(28歲，地盤工)及18歲男生，他們被控非法集結罪及使用蒙面物品罪。控罪指他們於2019年10月30日，在屯門良運街近震寰路80號大興警察行動基地的公眾地方參與非法集結及使用蒙面物品。吳另不承認管有物品意圖摧毀財產罪。

法官裁決時拒絕接納3人的辯解，並指當晚示威者除使用雷射筆照射大興行動基地外，還有人辱罵執法人員等，法官認為3人當時理應知道現場正發生非法集結。法官又指3人分別穿黑衣及戴泳鏡等裝備，唯一合理推論是他們有意圖參與非法集結及鼓勵他人參與。法官亦裁定吳當時管有噴漆並打算使用，最終裁定3人面對的控罪均罪成；同案另外9名被告早前已承認非法集結罪，當中兩名未成年被告被判入更生中心，其餘7人同被判囚13個月15日。

案件編號：DCCC 746、757/2020