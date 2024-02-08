港鐵元宵節推半價乘車　額外增370班車

港鐵公司將於本月24日(星期六)，即元宵節當日推出半價乘車「感謝日」，為配合因應優惠的額外乘客量，屆時多條路線合共增加約370班車。半價優惠包括來往東鐵綫羅湖及落馬洲站的過境車程，亦可與轉乘、特惠站以及全月通連接車程七五折優惠同時使用。乘客屆時只要使用八達通，乘搭港鐵、輕鐵及行走新界西北路線的港鐵巴士，或以二維碼乘搭重鐵網絡車程，均可享車費半價優惠。

「感謝日」當天，6條港鐵路線，包括港島綫、南港島綫、荃灣綫、觀塘綫、屯馬綫及東鐵綫，將於不同時段行走較平常周六更頻密的班次，總共增加約370班車。同時，輕鐵亦會行駛更多雙卡車輛以增加載客量。港鐵會安排額外職員在港鐵站協助乘客，同時密切監察車務情況，因應實際需要，適時調整列車服務及人手安排。

此外，由本月26日起，港鐵「早晨折扣優惠」將會調整為車費的七五折；而在2月19日至3月28日，亦會推出「早搭有賞」優惠。乘客只需使用已連結MTR Mobile帳戶的相同成人八達通，在推廣期內逢周一至五(公眾假期除外)乘搭本地重鐵網絡，並在早上7時15分至8時15分期間出閘滿5次，即可換領一張港鐵車站商店10港元電子禮券。