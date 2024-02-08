路政署分階段裝水浸警告系統　包括城門河及高風險行人隧道

香港去年經歷500年一遇世紀暴雨，為加強應對極端天氣對公共道路的影響，路政署今年至明年會分階段為沙田城門河、大埔林村河及大埔河沿岸的部分行人隧道安裝水浸警告系統。當行人隧道內的水位超過水浸觸發感測器預設的高度時，設置在行人隧道的燈箱會顯示警告訊息提示行人切勿進入。另外，路政署亦正與機電工程署研究在低窪較高水浸風險的行人隧道加設閉路電視系統，向緊急控制中心提供行人隧道內的即時資訊，進一步加強行人隧道的水浸監測。

而於去年9月超強颱風蘇拉襲港及黑色暴雨期間，石澳道和耀興道受到嚴重破壞。石澳道因山泥傾瀉而導致路陷，現時路政署已聯同土力工程處為石澳道全面恢復兩線行車制訂方案，包括在路邊加裝31支迷你樁，以鞏固斜坡，同時減少臨時斜坡的傾斜度，以提高安全性。加裝迷你樁工程經已大致完成，預計可於2024年2月下旬重開兩線行車。

至於耀興道方面，天然山坡出現倒塌令大量泥石塌下，高處的天然山坡表面有巨石和大量碎石需要固定或移除，首階段清理工作已於去年12月完成。現正進行第二階段工作，包括把坡面上的碎石移除，然後用噴漿混凝土穩定山坡上的餘下泥石，再在山坡中腰部分的噴漿混凝土表面用金屬護網覆蓋，同時以岩釘等技術鞏固山坡頂上的巨石。餘下第三階段會交由土力工程處再進行其他長遠防治山泥傾瀉工程，目標於3月開通耀興道一條臨時行車線，以及可在第二季重開耀興道所有行車線。

另外，亦路政署已根據研究報告的建議完成檢討轄下主要公共道路、行車隧道等75個重要道路基礎設施抵禦水浸威脅的能力，並正就相關的應對措施進行技術評估及擬定執行計劃，預計於2024年第二季完成，而落實有關措施的工程預計於2025年起陸續分階段開展。