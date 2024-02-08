政黨促建設低空經濟　北部都會區先行先試

內地視低空經濟為國家戰略性新興經濟，有議員認為香港應跟上，將低空經濟視為新的增長點，以「頂層設計」開始建設低空經濟，以免日後深圳等地領先香港後才發現香港「無法可依」，而北部都會區可作為先行先試的地方發展。也有業界人士表示香港空域密集、基礎設施完全不足、保險等問題均阻礙低空經濟發展。

低空經濟指在地平面垂直距離1000米以內的空域，根據不同地區特點可延伸至3000至4000米的經濟活動，涉及低空飛行、航空旅遊、物流運輸等綜合經濟形態。

議員葛珮帆表示預計低空經濟有達過萬億美金的市場，而現時有很多地方努力發展低空經濟，建議香港應從頂層設計開始建設低空經濟，她又指發展需要有跨部門協作，因涉及運輸物流局、民航局、商經局、創科局等部門，亦希望今年財政預算可預留款項研究發展低空經濟。

議員劉國勳指由於北都大部分區域沒有基建，因此是一個很好機會將北部都會區納入低空經濟發展之內，而龍華、寶安、南山、鹽田等地均有低空經濟航線，建議北都應該找更多地方興建低空飛行起降平台，如新田科技城，他又指沙頭角很多島嶼，可利用低空經濟發展旅遊，物流方面也可透過低空經濟運輸。他認為北都應建設好基礎設施還有配套、進行應用場景試驗，拆除鬆綁先行先試、以及培訓技術人員和機師。

針對實行低空經濟的障礙，智慧城市聯盟理事會成員龐博文表示香港面對空域密集、缺乏基礎設施、缺乏人才培養、缺乏政府支持、保險覆蓋困難、法規滯後等問題。他指政府可和私營機構合作，彌補設施不足的問題，又可提供專用的測試場地和實驗場所，鼓勵創新企業在低空經濟領域投資和發展。