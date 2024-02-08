本港去年錄2.12億人次出入境　回復至疫前70%

本港去年錄得2.12億總出入境人次，已回復至新冠疫情前2019年的70%。

入境處今日(8日)回顧去年工作，處長郭俊峯表示，本港去年錄得2.12億總出入境人次，已回復至新冠疫情前2019年的70%，全年訪港旅客入境人次約3,400萬，內地旅客佔約2,676萬，較前年升70倍。至於被拒入境方面，去年有23,171宗，佔總入境人數0.07%，人數及比率均較2019年低。

郭續指，入境處去年收到超過22萬宗各項人才入境計劃申請，大約13.5萬宗獲批，當中約9萬人已抵港；其中「高才通計劃」去年則收到6.2宗申請，近5萬宗獲批，而截至上月，高才通亦接獲近4,800宗申請，逾4,700宗獲批。處方今年境亦會推行各項入境計劃，包括「新資本投資者入境計劃」及「職專畢業生留港計劃」，以吸引人才。

農曆新年假期將至，深圳灣口岸會由明晚起至初四通宵服務，羅湖口岸則在明晚及年初二，延長服務時間至凌晨2時。入境處預料，期間會有750萬人次進出香港，當中600萬人次經陸路口岸，預期羅湖、落馬洲支線及港珠澳大橋口岸非常繁忙，處方會減少前線人員休假，並增派約300人到各個口岸，相信有足夠人手應付通關高峰期。